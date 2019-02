Ugens bedste på ShippingWatch

"Nærmest kollapset"

Tørlastmarkedet er hårdt ramt ved indgangen til 2019 og øjensynligt mere, end de almindelige udsving kan forklare. "Markedet er jo nærmest kollapset," lød det fra Norden. Braemer ACM og Bimco ridsede en liste af usikkerheder op for det i forvejen trængte marked.

Norden-chef: "Markedet er jo nærmest kollapset"

Han skal sikre J. Lauritzens første plus i tørlast i et årti

Golden Ocean falder efter tragedie i brasiliansk mine

Usikkerheden er den største skurk i presset tørlastmarked

Scorpio Bulkers sluttede 2018 af med millionunderskud

Hvorfor er det så svært at arbejde sammen om blockchain?

En ny rapport fra Boston Consulting Group dykker ned i, hvad grunden kan være til, at det er så svært for containerrederierne at arbejde sammen om blockchain, når alle tilsyneladende er enige om fordelene.

Alle tror på blockchain – men ingen stoler på hinanden

2018 var et år til glemmebogen for containerredernes rettidighed

Maersk vil sende sit første CO2-neutrale skib på vandet i 2030

Alliancernes udvidelse på Asien-Europa skaber nyt pres på raterne

Her er containerrederiet, der næsten altid kommer til tiden

Maersk favoritværft i Alang fik nej

Det lykkedes ikke Maersk at få godkendt det værft, det benytter mest til ophugning af sine skibe i Alang. EU har nu afvist beaching-værftet, og peger på en række områder, som der skal ske forbedringer på, hvis dets ansøgning skal genovervejes.

EU dumper Maersks foretrukne værft i Alang

Tankrederi sender ansvar for beaching videre

Tyrkiet siger ja til Hongkong-konventionen

Rekordmange skibe ophugget på strande i Sydasien

Rift om speditionsselskaber

Kampen om speditions-godbidderne spidser til med CMA CGM, Ceva, DSV og Panalpine som de store selskaber, der er i spil lige nu

"Vi mener, at buddet fra DSV er svært at slå"

CMA CGM går efter en endnu større del af Ceva

Ceva opfordrer investorer til at afslå bud fra CMA CGM

Clipper taber skattesag

Clipper taber principiel skattesag om krydstogsskib. Danske Rederier er skuffet over afgørelsen

Clipper taber principiel skattesag om krydstogtskib

Danske Rederier er skuffet over Clipper-dom

Svovl

10-15 rederier har fået svovlbøder i Danmark

Svovlregler slog tydeligt igennem hos Wärtsilä i 2018

Scrubber-forkæmpere skuffede over seneste forbud

Olieinvesteringer boomer

Hvis man skal tro Rystad Energys nye prognose, er de globale olieinvesteringer hastigt på vej mod de højder, de havde før olieprisens kollaps. Bl.a. er der muligheder i Nordsøen, hvor Total er med i nyt stort fund. Nu venter alle spændt på børsnoteringen af Maersk Drilling

Olieinvesteringer hurtigt på vej mod topniveauet fra 2013

Total med i oliefund i den britiske del af Nordsøen

Maersk Drilling står over for svært rig-marked

Kursfald kan bremse noteringen af Maersk Drilling

Norsk mæglerhus øjner bedre tider for rigselskaber

Falck Safety Services har fået nyt navn og en ambitiøs vækstplan

Er kapitalfondene ved at give ejerskabet af shipping videre?