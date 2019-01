Norsk offshorerederi sætter batterier på flåden

Batterier skal være en del af løsningen hos det norske offshoreredei Remøy Shipping.

Inden jul fik rederiet bekræftet en treårs optionsperiode hos olie- og gasselskabet Equinor for rederiets platform supply skibe, og derfor får skibene nu installeret hybrid batteridrift, skriver rederiet en opdatering.

Skibenes kontrakter stod ellers til at udløbe i løbet af de kommende måneder, men vil fortsætte tre år endnu. Det giver et stabilt og solidt grundlag til at videre udvikle rederiet i et krævende marked, siger CEO Karl-Johan Bakken i meddelelsen.

"Kontrakterne giver os også mulighed for at reducere vores brændstofforbrug og udslip yderligere gennem installation af batteripakker på alle tre skibe. Det vil være en fortsættelse af arbejdet med brændstofreducerende tiltag i rederiet, hvor vi allerede har gennemført og implementeret et digitaliseringsprojekt for brændstofoptimering af alle skibenes drift," siger han.

