Ugens bedste på ShippingWatch

DSV's opkøb af Panalpina rykker nærmere

DSV's mulige opkøb af konkurrenten Panalpina fortsatte med at trække overskirfter i ugen, der gik. Torsdag skrev Bloomberg, at Kuehne + Nagel har trukket sig ud af kampen.

Maersk forbereder sig på fremtiden

Maersk har meldt ud, at man fremover vil satse på at få en større bid af kagen, når en vare flyttes fra a til b. Det betyder samtidig, at man ikke kan sige nu og her, hvem fremtidens konkurrenter bliver.

Maersk ved ikke, hvem de konkurrerer med om tre-fire år

Analytiker: Maersk bør sælge resterne af Damco

Maersk vil skrue endnu mere op for reefer-markedet

Medie: Maersk Drilling bliver noteret i april

Norge strammer grebet om rederier

Nye regler, som kan føre til en højere beskatning af rederier med base i Norge, har fået flere rederier til at overveje at flytte ud af landet. Reglerne betyder, at et rederi skal betale skat i Norge, hvis det har sin primære drift fra landet.

Rederier kunne undgå norsk skat med møder i udlandet

Nye norske skatteregler får flere rederier til at søge væk

Det danske flag vokser — men kan det fortsætte?

Danmarks handelsflåde er blevet den største i Norden efter et 2018 med historisk vokseværk. Men kan Danmark beholde førertrøjen uden Maersk-opkøb i baghånden? Ja, mener Danske Rederier, som dog ser flere udfordringer.

Sådan skal dansk søfart vokse uden Hamburg Süd i turbanen

Her er rederierne, der flagede ind og ud af den danske handelsflåde i 2018

Danmarks handelsflåde vokser i historisk tempo

Rederier går i svovlfælden i Danmark

45 rederier blev taget med for højt indhold af svovl i deres brændstof, da de sejlede i dansk farvand sidste år. Et græsk rederi har samtidig fået en bøde for en overtrædelse af svovlkravene.

Græsk rederi har fået svovlbøde i Aarhus

Så mange skibe brød svovlkravene i dansk farvand sidste år

.... om Royal Arctic Lines nye direktion, Hamburg Süds salg af sin tørlastforretning, en mulig storordre i CMA CGM, navneskifte i Falck Safety Services og meget andet.

