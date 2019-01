Kinas vicepræsident afviser vækst-frygt

Der er ingen grund til at frygte, at handelskrigen mellem USA og Kina skulle have svækket den kinesiske vækst. Det siger den kinesiske vicepræsident Wang Qishan, skriver Financial Times.

Wang Qishan talte ved topmødet i Davos, hvor han gjorde det klart, at Kinas "bæredygtige vækst" ville blive opretholdt. Vicepræsidenten vedkendte, at Kina såvel som andre økonomier står over for flere risici - heriblandt nationalpolitikker, der vægter egne interesser højst, protektionisme og populisme. Risici, der ifølge Financial Times er møntet på USA's præsident, Donald Trump.

Dog fastholdt Wang Qishan, at Kinas vækstrate på 6,6 pct. i 2018, der sidste år faldt til det laveste niveau i knap 30 år, stadig er "en ret betydelig størrelse og på ingen måde lav", og han tilføjede, at selv om vækstens hastighed spiller en rolle, er kvaliteten og effektiviteten vigtigere.

"Der vil være flere uvisse ting i 2019, men én ting er vis - Kinas økonomiske vækst vil fortsætte og være bæredygtig," sagde Wang Qishan ved topmødet i Davos ifølge Financial Times.

Vicepræsidentens udtalelser kommer på baggrund af nye beviser, der peger på en opbremsning i Kina. Blandt andet blev det onsdag offentliggjort, at Japans eksport til Kina faldt med 3,8 pct.

