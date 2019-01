P&O Ferries udflager flåde til Cypern

P&O Ferries har nu valgt at omflage flåden, der sejler på Den Engelske Kanal, til det cypriotiske flag. Det fortæller en talsperson fra selskabet til det cypriotiske nyhedsbureau Cyprus News Agency.

"Forud for Storbritanniens farvel til EU d. 29. marts 2019 har vi lavet en gennemgang af flagstatus for vores skibe på Den Engelske Kanal. Af operationelle og regnskabsmæssige årsager har vi konkluderet, at det bedste for os er at omflage alle skibe til cypriotisk flag," siger talspersonen til mediet.

Omflagningen kommer forud for brexit, og det drejer sig om i alt fire færger, efter at rederiet sidste år omflagede yderligere to, der sejlede mellem Dover og Calais, til Cypern. Skibene er i dag på UK-flag.

P&O Ferries har ifølge talsmanden ingen planer om at lave yderligere ændringer, når det kommer til forholdene for søfolkene ombord på færgerne.

