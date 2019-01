IMF varsler langsommere vækst og større risiko

Foto: Port of Rotterdam

Det er et noget mere afdæmpet syn på verdens vækstpotentiale, Den Internationale Valutafond, IMF, præsenterer mandag.

I sin seneste opdatering af rapporten World Economic Outlook skruer valutafonden ned for vækstprognosen for både 2019 og 2020 og åbner for, at det ikke nødvendigvis er sidste nedgradering.

IMF forudser nu en vækst i verdens bruttonationalprodukt på 3,5 pct. i år og 3,6 pct. næste år. Tilbage i oktober lød prognosen på 3,7 pct. i begge år.

"Den globale vækstprognosen blev allerede revideret nedad i den seneste rapport, delvis på grund af negative effekter af forhøjede toldsatser i USA og Kina," skriver IMF.

"Den yderligere nedjustering siden oktober afspejler til dels en fortsættelse af den svagere momentum i andet halvår af 2018, men også en svækket stemning i finansmarkederne og en opbremsning i Tyrkiet, der nu ventes at blive dybere end forudset," fortsætter IMF.

Mens nedjusteringen er "beskeden", er der samtidig øget risiko for en endnu større barbering af tallene, skriver analysechef Gita Gopinath fra IMF i en kommentar.

"Mens finansmarkederne i de avancerede økonomier lader til at være afkoblet fra handelsspændinger i meget af 2018, er de to blevet sammenflettet på det seneste, hvilket strammer finansieringsmiljøet og øger risikomomenterne for den globale vækst," skriver Gita Gopinath.

Storbritanniens mulige farvel til EU uden en skilsmisseaftale og en større opbremsning i Kina er blandt risikomomenterne, nævner IMF.

Rapporten kommer ikke med specifikke tal for væksten i Danmark, men i Tyskland er vækstskønnet for 2019 skruet ned til 1,3 pct. fra 1,9 pct. for tre måneder siden, og forventningen til vækst i eurozonen som helhed er sænket fra 1,9 til 1,6 pct.

Selv om vi i Danmark ikke har euroen, kan danske virksomheder stadig få fingrene i klemme, forklarer chefanalytiker i Dansk Industri Allan Sørensen.

"Det er især bekymrende med udsigten til lavere vækst i Europa, hvor vi afsætter hovedparten af vores eksport," siger han i en skriftlig kommentar.

"Både virksomhedernes og forbrugernes tillid til økonomien i Europa er dykket kraftigt over det seneste år, hvilket varsler, at væksten i Europa er ved at bremse op."

Kinas vækst er nu den laveste i 30 år

Verdensbanken varsler svagere vækst efter handelskonflikt

Kuehne+Nagel: Verdenshandlen voksede markant i 2018