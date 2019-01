DFDS ændrer regnskabsstandarder

DFDS ændrer på, hvordan leasingkontrakterne bogføres. Det sker per 1. januar i år for at leve op til den nye IFRS- regnskabsstandard om leasing.

Det oplyser DFDS fredag middag.

Fremover vil leasingkontrakter, inklusive operationel leasing, indregnes i balancen. Og for rederiet betyder det, at de operationelle leasingkontrakter for havneterminaler, skibe, land og bygninger, lastbærende materiel og andre aktiver indregnes i balancen, mens leasingbetalinger for sådanne aktiver konverteres fra driftsomkostninger til afskrivninger og renter.

Ændringen kommer til at påvirke driftsresultatet målt på ebitda i perioden fra tredje kvartal 2017 til tredje kvartal 2018. Det lyder nu på 3,5 mia. kr. mod tidligere 2,9 mia. kr.

