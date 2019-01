Maersk er tæt på salg af Hamburg Süds bulk- og tankforretning

A.P. Møller-Maersk er tæt på at sælge bulk- og tankforretningen under Hamburg Süd fra, og en aftale vil snart blive offentliggjort.

Det skriver shippingavisen Lloyd's List torsdag.

En håndfuld selskaber har oprindeligt fået en henvendelse om at overtage enheden, og en beslutning om en køber er nu truffet, oplyser en kilde med kendskab til sagen til avisen.

Det er godt et år siden, at Maersk Line i 2017 betalt 4 mia. dollar for Hamburg Süd, og købet omfattede ikke blot det tyske rederis containerforretning, men en flåde på 55 indchartrede tank- og bulkskibe, der drives gennem tre datterselskaber.

Maersk har henvist Lloyd's List til Hamburg Süd for en kommentar til nyheden, og herfra er der ingen kommentarer til fremskridtet i en salgsproces.