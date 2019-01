Rederier vil sende milliardregning for grønt brændstof videre til kunder

Når den øvre grænse for svovl i brændstof sænkes fra 3,5 til 0,5 pct. fra årsskiftet, står de største danske rederier med udsigt til en markant forøgelse af omkostningerne til brændsel. Det skriver Børsen.

Blandt andet estimerer A.P. Møller-Mærsk, at omkostningerne vil stige til over 2 mia. dollar om året, hvilket er en udvikling, tank- og tørlastrederiet Norden bakker op om.

"Vi forventer, at man skal betale 200-300 dollar ekstra pr. ton for brændstof, der lever op til de nye krav, og det kan godt være tæt på en fordobling af udgifterne," siger adm. direktør Jan Rindbo, til Børsen.

Fra både Norden og A.P. Møller-Mærsk lyder det dog, at de ikke har planer om at skulle stå alene med de ekstra omkostninger. De henviser til, at kunderne - primært speditører - kommer til at stå med en del af ekstraregningen, skriver Børsen. Landets største speditør, DSV, understreger, at de ikke har muskler til at stå alene med en forhøjet regning.

Søfarten øjner ny guldalder i havets boomende økonomi

Tidligere topchef i Danske Bank er færdig i A.P. Møller-bestyrelser