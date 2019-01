DSME lander ordre på fire VLCC'ere

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) har fået en ny aftale i hus om at bygge og levere fire supertankere, såkaldte VLCC'ere. Det skriver Yonhap.

Ordren er den anden i rækken af store ordre på VLCC-skibe, der lander på under en måned, og har en værdi på 365 mio. dollars.

Sidste år landede DSME ordrer for 6,81 mia. dollars.

DMSE har har ikke oplyst navnet på køberen, udover at de befinder sig i Oceanien. Det fremgår desuden, at skibene skal leveres senest i februar 2021. De oplyser ikke, om skibene skal have installeret scrubbere.

Seoul-baserede DMSE fortsætter en positiv stime for de sydkoreanske værfter, da værfterne ifølge Yonhap stod for aftaler på 34 VLCC-skibe i 2018, hvilket svarede til 83 pct. af ordrene globalt set.

Blandt andre det norske Hunter Group er ved at få bygget flere VLCC'ere i Sydkorea.

