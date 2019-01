Maersk Supply Service sikrer sig langvarig kontrakt i Australien

Maersk Supply Service, der er en del af Maersk-koncernen, har vundet en kontrakt i Australien med olieselskabet Chevron.

Som et led i aftalen skal Maersk Supply Service operere to slæbebåde, der skal servicere Chevrons boreprogram, der går under navnet Gorgon Stage Two, fremgår det af en pressemeddelelse tirsdag.

Der er tale om fartøjerne Maersk Mariner og Maersk Master, som vil stå for bugsering, ankerhåndtering og forsyning samt løse opgaver under vandet – også kendt som WROV-opgaver – fra andet kvartal i år.

"Vi er stolte over at have mulighed for at udnytte de udvidede kapaciteter fra disse nye fartøjer til at levere den bedste service og bidrage til offshore-udviklingen af dette vigtige projekt for regionen," siger David Lofthouse, der er kommerciel chef for Maersk Supply Service i Asien-Stillehavet.

Maersk Mariner og Maersk Master er de første i nybygningsserien "Starfish", og de er designet til at minimere brændstofforbruget, skriver selskabet.

Maersk Supply Service er en af de divisioner, Maersk-gruppen vil skille sig af med for at koncentrere sig om shipping og logistik. Trods mere end to års arbejde er der dog ikke fundet en køber eller anden ejerskabsløsning for divisionen.

