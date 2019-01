Store rederier med i nyt dansk iværksætter-projekt

Et nyt dansk projekt med deltagelse af flere store, danske rederier skal være med til at udvikle nye løsninger til shippingindustrien.

Projektet hedder Maritime Stars og bliver drevet af den nordjyske maritime center Marcod og Aalborg Universitet.

Det er støttet med penge fra Industriens Fond og Den Europæiske Socialfond og har deltagelse af rederierne Maersk Tankers, DFDS og Uni-Tankers, men leverandørerne Alfa Laval, MAN og Wärtsila samt software-selskabet Gatehouse også deltager.

Over en periode på tre år skal 15 iværksættervirksomheder igennem et træningsforløb på i alt ni måneder. Formålet er at skabe nye produkter og arbejdspladser ved at gøre iværksættere klar til den virkelige verden.

Første møde i projektets regi blev afholdt tirsdag i Aalborg.

