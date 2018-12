Rusland afviser Europas krav om at løslade ukrainske sømænd

Rusland afviser et krav fra Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, om at løslade en række ukrainske sømænd, som har været i russisk varetægt siden slutningen af november.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det russiske udenrigsministerium kalder i en udtalelse de to europæiske toplederes krav for uacceptabelt. Merkel og Macron opfordrede fredag Rusland til at løslade de 24 ukrainske sømænd, som russerne tilbageholder.

Ukrainerne har været tilbageholdt siden 25. november. Her blev tre ukrainske militærskibe angrebet, da de var på vej mod Det Azovske Hav via Kertjstrædet ved halvøen Krim. Både skibene og altså også besætninger blev tilbageholdt.

Rusland argumenterede med, at ukrainerne ulovligt var sejlet ind i russisk territorialfarvand. Få lande i verden har dog anerkendt, at Rusland har annekteret den ukrainske halvø Krim.

Russerne blokerede i november for Kertjstrædet, inden de i begyndelsen af december igen åbnede for adgangen.

Sejladsen i strædet er dog fortsat besværlig for de ukrainske skibe, der skal nå egne havne i to større byer i Det Azovske Hav.

Og Merkel og Macron kræver derfor fuld adgang til ukrainerne.

"Vi forlanger sikker, fri og uhindret adgang for alle skibe gennem Kertjstrædet samt en øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af de ulovligt tilbageholdte ukrainske sømænd," lød det i en udtalelse fra de to europæiske ledere fredag.

En talsmand fra Ruslands regering siger ifølge det russiske nyhedsbureau RIA, at man anerkender Merkel og Macrons holdning.

Men han siger samtidig, at man vil håndtere sagen i overensstemmelse med russisk lovgivning. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

