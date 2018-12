K Line rokerer i topledelsen

Japanske K Line foretager en rokade i topledelsen.

Rokaden betyder, at K Line får ny CEO og bestyrelsesformand. Den hidtidige bestyrelsesformand Jiro Asakura stopper på posten for at blive direktør i rederiet. Ny bestyrelsesformand bliver Eizo Murakami, som indtil nu har været CEO i K Line.

Hans stol overtages af Yukikazu Myochin, som kommer fra en stilling som Senior Managing Executive Officer.

K Line er et af i alt tre japanske rederier, der er gået sammen i det nye containersamarbejde ONE, som gik i luften i februar i år. Skabelsen af ONE er en del af K Lines strategiplan, som går under navnet "Revival for Greater Strides".

"K Line har derfor besluttet at lave disse ændringer for at styrke grundlaget for den nye ledelse ved at gennemføre en foryngelse i forbindelse med sin 100-års dag," skriver rederiet med henvisning til, at det til april er 100 år siden, at selskabet blev stiftet.

