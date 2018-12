Fronterne trækkes hårdt op i spillet om containerredernes særregel

Skal containerindustrien fortsat have lov til at nyde godt af en unik særordning om fritagelse fra de konkurrenceregler, der ellers gælder i EU? Eller er det tid til at lægge ordningen på hylden?

Det skal EU-Kommissionen nu tage endeligt stilling til. Torsdag i denne uge sluttede en længere høringsperiode, hvor aktører i og omkring shippingindustrien har kunnet give deres holdning til kende om ordningen med navnet Block Exemption Regulation (BER).

Den nuværende gruppefritagelse udløber 25. april 2020. Og ikke alle mener, at den bør forlænges med yderligere fem år, som ellers har været kutyme i en årrække. Ordningen har i flere år fået en hård medfart fra bl.a. containerredernes kunder, afskiberne.

De forskellige høringssvar skal nu læses og vurderes af Kommissionen, der skal beslutte, hvorvidt reglerne skal forlænges eller ej.

Containerindustriens særregel Block Exemption Regulation (BER) er en europæisk særordning, som undtager containerrederier fra de almindelige regler om konkurrencebegrænsende aftaler i EU.



Ordningen tillader, at konkurrerende virksomheder kan lægge ydelser til kunderne sammen og koordinere produkter ud fra et argument om, at det giver økonomisk mening for hele værdikæden.



Det mest kendte eksempel er vessel sharing agreements, hvor rederierne kan benytte plads på hinandens containerskibe.



EU-Kommissionen skal nu tage stilling til, om reglerne skal forlænges eller ej. En høringsfase, hvor aktører kan komme med deres holdning til ordningen, er netop afsluttet.



Den 25. april 2020 udløber industriens nuværende gruppefritagelse. Knap for faktaboks Vis Mere

Afskiberne i European Shippers' Council (ESC) har blandt andet givet lyd fra sig. Organisationen anbefaler Kommissionen, at BER-reglen skal fjernes og erstattes af en ny ordning.

"Den nye BER-ordning skal gælde en markedsandel på under 30 pct. og for konsortier, der ikke overstiger en vis størrelse," skriver ECS i deres kommentar, som ShippingWatch har modtaget.

En ny BER-ordning skal blandt andet fastsætte, at Kommissionen skal gennemgå konsekvenserne af opkøb og fusioner, hvis to rederier fra forskellige konsortier går sammen, mener afskiberne.

"For at nå et velfungerende marked trods dets høje grad af koncentration skal andre juridiske instrumenter også overvejes som del af et paradigmeskifte som eksempelvis at tilbyde mindre skibe en vis beskyttelse mod de betingelser, der gælder for dem i markedet," skriver ESC og fortsætter:

"Hvis alle disse betingelser ikke opfyldes, foretrækker ESC, at BER-ordningen afbrydes fuldstændigt."

Afskiberne i det britiske Freight Transport Association (FTA) mener også, at EU skal fjerne ordningen og erstatte den med en ny.

"FTA har sammen med de europæiske og globale afskibersamfund opfordret EU-Kommissionen til ikke at fornye BER, men i stedet afslutte disse særlige privilegier og skifte til normale konkurrencevilkår for containershipping," siger James Hookham, deputy chief executive for FTA, i en udtalelse til ShippingWatch.

Havne kræver mere gennemsigtighed

ESPO, de europæiske havnes organisation, har også sendt et svar ind til Kommissionen. Organisationen taler hverken for eller imod en forlængelse af de nuværende regler. I stedet efterspørger man mere gennemsigtighed og indsigt i redernes services, end hvad tilfældet er i dag.

"ESPO understreger behovet for at sikre og monitorere, at fordelene for enhver shippingalliance bliver delt mellem alle, slutbrugerne og interessenter i hele logistikkæden. Fordelene bør ikke kun overvejes ud fra monetære værdier, men også ud fra kvaliteten af servicen," skriver ESPO.

Derudover ønsker havneorganisationen mere gennemsigtighed, når det kommer til de nuværende alliancer og opridser en række punkter, som EU-Kommissionen bør holde øje med.

Om alliancernes forhandlingsstyrke i forhold til havnemyndighederne er blevet for stærk, når der skal forhandles om gebyr og service i havnene.

Om presset for havneinvesteringer er for stort.

Se på alliancerne både horisontalt og vertikalt på landsiden og i værdikæden.

Kommissionen bør ikke kun se på alliancerne mellem rederierne, men også se på nye spillere i markedet.

Bør ikke kun se på de økonomiske fordele for brugerne af alliancerne, men også på kvaliteten af servicen.

Redere for en forlængelse

Også de fire store rederiorganisationer har indsendt et fælles svar til Kommissionen. Alle taler de for en forlængelse på fem år af den nuværende ordning, som dermed vil løbe frem til 2025.

Konklusionen fra rederorganisationerne, der både tæller de europæiske og asiatiske, er nemlig, at særordningen har fungeret "meget godt" i næsten 25 år. Det siger John Butler, der er formand og CEO for World Shipping Council (WSC), i det fælles svar.

"Den (BER) fastsætter klare regler, som praktisk kan bruges uden behov for omfattende juridisk analyse. Det betyder, at rederierne kan fokusere på at finde de mest effektive transportløsninger uden de omkostninger og forsinkelser, som er forbundet med juridiske egenvurderinger af disse rutinemæssige operationelle ordninger," udtaler John Butler i svaret.

Foruden WSC er også de internationale (ICS), europæiske (ECSA) og asiatiske (ASA) redere med i høringssvaret.

Industrien har ændret sig markant, siden reglerne sidste gang blev forlænget i 2015.

Store aktører er blevet større. Og det meste af verdens containerkapacitet er i dag koncentreret til tre alliancer af redere, der sejler med hinandens gods.

Alliancerne THE Alliance: ONE, Yang Ming, Hapag-Lloyd

Ocean Alliance: CMA CGM, Evergreen, Cosco og OOCL

2M: Maersk Line og MSC samt HMM, der er strategisk partner Knap for faktaboks Vis Mere

I samme periode har serviceniveauet fået massiv kritik i industrien. Indførslen af megaskibe på over 18.000 teu har gjort det sværere at være havn. Samtidig er rederiernes evne til at komme til tiden med deres skibe blevet dårligere, og alliancerne har ikke hjulpet på det, lyder kritikken fra bl.a. afskiberne og andre kunder hos rederne.

Opkøb og fusioner er dog ikke nok til fundamentalt at ændre konkurrencesituationen i industrien, mener rederierne. Det viser sig blandt andet i, at fragtraterne i dag er halveret i forhold til for 20 år siden, lyder argumentet i deres fælles høringssvar.

"Faktum er, at der stadig er hård konkurrence blandt rederierne. De rent operationelle aftaler, som er omfattet af BER, fremmer konkurrencen ved at sænke barriererne for at entrere og gør rederne i stand til at konkurrere på flere ruter," siger Martin Dorsmann, generalsekretær for de europæiske redere, ECSA.

En succes

For nylig satte EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager ord på det forestående arbejde med at vurdere særordningen i et interview med ShippingWatch.

Ifølge Vestager har BER-reglerne fungeret godt. Udfaldet af den revision, Kommissionen er i gang med lige nu, kan dog blive "ret vidtgående", fortalte hun til ShippingWatch.

"Vores udgangspunkt er, at undtagelsen har virket godt, fordi den har givet en anden type af konkurrence, end man ellers ville have. Selv om konsortierne er store, er der stadigvæk mange størrelser af rederier, og hvis de store skal blive mødt med konkurrence, bliver de mindre nødt til at kunne hjælpe hinanden med at konkurrere imod dem," sagde Margrethe Vestager i interviewet og fortsatte:

"Så for at få konkurrence på shippingområdet, så er vores udgangspunkt faktisk, at det har været en succes."

Margrethe Vestager sender containerrederiernes særregel i spil

Lobbyisten der skal sikre containerrederierne en fordel

Hård kritik af containeralliancerne i omfattende rapport

Containerindustrien kan miste sin unikke konkurrencefordel