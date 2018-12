Analysehus: Ejere af "midaldrende" skibe står over for et dilemma

Over halvdelen af verdens samlede bruttotonnage er ti år eller yngre. Mere præcist er 63 pct. af den samlede bruttotonnage leveret inden for de seneste ti år, viser en ny analyse fra Clarksons Research.

Størstedelen af de yngre skibe er ifølge Clarksons leveret i årene 2010-2012, og det kæder analysehuset sammen med årene 2006-2008, som analysehuset betegner som nogle "kontraktboomende" år. Ser man på enkelte segmenter, tegner tørlast sig for den største andel, 41 pct., af den yngre flåde, mens tank, container og gas udgør hhv. 22 pct., 18 pct. og 6 pct.

Men selv om over halvdelen af verdensflåden har ti år eller mindre på bagen, har verdensflåden stadig en hale af skibe i den noget ældre ende. 10 pct. af verdensflåden er således over 20 år gammel. Størstedelen af de ældre skibe finder man i nichesektorer såsom godsskibe, mindre passagerskibe og Multi Purpose-skibe.

Imellem de to aldersgrupper finder man skibene, der er mellem 11 og 20 år gamle. 27 pct. af den samlede bruttotonnage på verdensplan befinder sig i denne aldersgruppe. Her er det især tankskibe, som er stærkt repræsenteret.

Dilemma for ejere af "midaldrende" skibe

Ifølge Clarksons står skibsejere med skibe i den midaldrende kategori over for store valg. Det skyldes globale miljøkrav såsom de kommende svovlkrav i 2020 og ballastvandkonventionen, som vil kræve store investeringer fra ejerne for at leve op til de nye regler.

"(Det) vil betyde, at mange ejere vil stå over for en beslutning om, hvorvidt de skal fortsætte med disse "midaldrende" skibe efter 2020," skriver Clarksons.

Analysehuset vurderer, at den skelsættende beslutning især vil gælde skibe, der fylder 20 år i perioden fra 2020 til 2024. Det drejer sig om 12 pct. af den nuværende bruttotonnage.

