Avis: Vestager forventer fortsat støtte til Femern-projekt trods nederlag

Selvom EU-Domstolen i sidste uge skrottede EU-Kommissionens blåstempling af finansieringen til Femern-forbindelsen, så forventer kommissionens konkurrencekommissær Margrethe Vestager fortsat, at støtten til projektet vil bestå.

Det skriver Børsen.

"Vi har tabt af proceduremæssige grunde. Ikke på substansen overhovedet, der er ingen, der sætter en finger på det. Vi går selvfølgelig hjem og ser på vores processer, så vi gør som domstolen siger," siger Margrethe Vestager ifølge Børsen.

Hun vurderer ifølge avisen, at sagen om statens støtte til Femern-forbindelse ikke har noget at gøre med reglerne for statsstøtte.

Det var torsdag i sidste uge, at EU-Kommissionens godkendelse af finansieringen til Femern-forbindelsen blev annulleret af EU-Domstolen.

Med den afgørelse skal sagen nu genåbne og vurderes igen af Vestager og kommissionen. Ifølge Børsen forventer Margrethe Vestager dog samme udfald som sidste gang, man traf afgørelse.

EU-Domstol skrotter godkendelse af Femern-finansiering

Scandlines angriber Femerns finansielle redningsaktion: Nyt søgsmål kan være på vej