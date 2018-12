Filippinerne udvikler bølgedrevet skib

Verdens første skib drevet af bølgeenergi ser måske snart dagens lys.

Filippinerne påstår nemlig, at landet er i gang med at udvikle det første skib i verden, som kan sejle på energi fra bølger. Det skriver det det filippinske medie Manila Times.

"Hybrid Trimaran Project" hedder projektet, som går ud på at gøre en såkaldt hybridcargo-katamaran i stand til at sejle på en kombination af bølgekraft og gas. Skibets køl blev konstrueret i sidste uge, og vil, når det er færdig, kunne rumme 100 passagerer, fire biler og 15 motorcykler.

Bag projektet står Jonathan Salvador, ejeren af skibsværftet Aklanon, mens Aklan State University (ASU) er partnere på projektet, som blandt andet finansieres af The Department of Science and Technology i Filippinerne.

Projektet følges tæt af de filippinske søfartsmyndigheder, Maritime Industry Authority (Marina).

"Dette projekt vil, når det er færdigt, være en stort gennembrud for landets shippingindustri," udtaler en ingeninør fra Maritime Industry Authority (Marina) til Manila Times.

