Domstol udpeger administrator for Hansa Heavy Lift

En domstol i Hamborg har udpeget en juridisk administrator, som får ansvaret betalingsstandsningen i Hansa Heavy Lift.

Der er tale om advokat og partner Christoph Morgen fra firmaet Brinkmann & Partner. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Ifølge meddelelsen er Christoph Morgen restruktureringsekspert. Han har blandt andet erfaring fra en af de mest opsigtsvækkende konkurser i den tyske shippingklynge, da han også stod i spidsen for insolvensen i det hæderkronede Rickmers Holding.

Hansa Heavy Lift gik i betalingsstandsning mandag, da ejeren Oaktree Capital valgte at trække sin støtte til det nødlidende selskab.

Flere år med problemer på markedet for heavy lift og multipurpose har drænet Hansa Heavy Lift, og da et bunkerselskab valgte at arrestere et skib med ubetalte regninger, måtte rederiet indse, at kassen er tom.

Hansa Heavy Lift blev stiftet i 2011, da kapitalfonden Oaktree overtog resterne af Bremen Beluga Shipping.

