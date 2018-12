Britisk presse: May afblæser brexitafstemning

Britisk presse er mandag rødglødende med rygter om en udskydning eller aflysning af afstemningen om den brexitaftale, som regeringen har forhandlet sig frem til med EU.

Både BBC, Financial Times og Bloomberg skriver med henvisning til centrale regeringskilder, at regeringen afblæser tirsdagens afstemning.

Ifølge de politiske redaktører på aviserne Daily Mail og The Sun er regeringskabinettet indkaldt til en krisesamtale over telefonen.

Avisen The Guardian og højtstående kilder i arbejderpartiet Labour siger, at premierministeren vil fremsætte en erklæring i parlamentet mandag klokken 15.30 (klokken 16.30 dansk tid).

Tidligere mandag insisterede premierminister Theresa Mays talskvinde på, at planen om at holde afstemningen tirsdag står ved magt. Hun sagde også, at May er sikker på at få Underhusets opbakning til brexitaftalen.

Rapporterne om, at May vil aflyse tirsdagens afstemning kom, få timer efter at EU-Domstolen havde afgjort, at det står Storbritannien "frit for ensidigt at tilbagekalde meddelelsen om, at landet vil træde ud af EU".

Domstolen uddyber, at briterne helt frem til den dato, når de ifølge aftalen med EU forlader unionen, kan trække deres beslutning tilbage.

Mandag eftermiddag skriver avisen Daily Telegraph, at May har fortalt sine ministre, at hun har planer om at tage tilbage til Bruxelles.

Ifølge en politisk redaktør hos Daily Telegraph vil May her forsøge at sikre sig en "juridisk bindende forsikring" for, at den såkaldte bagstopper ikke fortsætter på ubestemt tid.

Bagstopperen skal sikre, at der ikke er en hård grænse mellem Irland og Nordirland. Den skal også sikre, at EU's indre marked er beskyttet mod, at der sniges uregulerede varer fra Storbritannien ind i EU.

Den britiske minister for brexit-forhandlingerne, Stephen Barclay, vil i parlamentet mandag kommentere afgørelsen fra EU-Domstolen om artikel 50.

Udtrædelsesdagen er 29. marts 2019. Men den kan ved gensidig aftale udskydes.

/ritzau/Reuters