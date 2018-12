Topchef stopper i tysk investeringsselskab

Anselm Gehling stopper ved årets udgang som topchef i det det tyske investeringsselskab Dr. Peters Group, som ejer en stor flåde af skibe. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Dr. Peters Group skriver, at Anselm Gehling stopper efter ønske efter 17 år på posten som direktør og adm. direktør. Bestyrelsen ærgrer sig over beslutningen.

"Med Anselm Gehlings afsked mister vi en meget succesfuld og erfaren direktør, som har sikret den fortsatte tilværelsen for Dr. Peters Group, særligt efter at selskabets stifter Jürgen Salamon omkom pludseligt i 2012. Vi ønsker at takke Anselm Gehling for hans enestående dedikation og hans ekstraordinære, succesfulde arbejde," udtaler Arwed Fischer, bestyrelsesformand i Dr. Peters Group, i meddelelsen.

Anselm Geglings afsked betyder, at ejerfamilien igen vil lede Dr. Peters Group. Fremover vil Jürgen Salamons datter, 31-årige Kristina Salamon, lede selskabet som talsperson for ledelsen sammen med direktørerne Markus Koch og Dr. Albert Tillmann.

"Dette understreger i særdeleshed den fortsatte langsigtede forpligtelse fra Salamon-familien til Dr. Peters Group," skriver selskabet.

Dr. Peters Group ejer i dag 83 skibe inden for især container og tank, men vil fremover udvide forretningen med opkøb i blandt andet den pressede MPP-sektor.

Tysk investor henter erfaren shippingmand

Tysk storinvestor vil købe op i multipurpose efter bankernes exit