Danske shippingchefer står bag ny byttebørs

En ny digital platform med navnet TTEX vil gøre det muligt for shippingselskaber at prøve helt nye sider af shipping af.

Det kan for eksempel være en shippingvirksomhed, som arbejder inden for tørlast, men som overvejer at lægge strategien om til tank.

"Normalt ville et skifte af den slags betyde, at en ny strategi skal meldes ud. Med vores platform kan selskabet søge efter tankskibe, bytte tonnage og prøve dem af og dermed sin nye strategi af uden at offentliggøre noget, mens det i stedet er helt konfidentielt," siger Michel Deleuran til ShippingWatch.

Han har en lang karriere bag sig i Maersk og er sammen med Per Wistoft, der blandt andet har været CEO i UACC, de to stiftere af TTEX, der står for The Tonnage Exchange.

Et andet eksempel på brug af platformen kan være en operatør i tank, der gerne vil arbejde med nogle andre skibsstørrelser i segmentet og har mulighed for at udveksle skibe og laster med andre i shippingmarkedet.

Men TTEX henvender sig ikke kun til traditionelle shippingvirksomheder, der ejer tonnage eller har tonnage på charter. Den henvender sig lige så meget til andre shippingselskaber som for eksempel operatører, mæglere, banker, investorer og værfter.

TTEX har været igennem et såkaldt proof of concept-forløb, hvor selskabets model er blevet testet på en række chefer i shippingbranchen og fået deres vurdering.

"Vi oplever, at der er en række situationer, som vi enten selv har prøvet, eller som nuværende direktører står med, hvor det vil give mening med en nem og større udveksling mellem shippingselskaberne," siger Michel Deleuran.

TTEX er gået online med en hjemmeside i dag, hvor flere brugere har registreret sig og dermed har mulighed for at indgå i byttehandler med andre.

