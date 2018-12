Her er ugens vigtigste artikler på ShippingWatch

Maersks klimavision mødt af både ros og skepsis

A.P. Møller-Maersk forpligter sig til at reducere sin nettoudledning af CO2 til nul i 2050. En udmelding, som blev mødt med ros fra politikere, ngo'ere og flere internationale organisationer. Fra konkurrenter som MSC, Hapag-Lloyd og OOCL var der dog større skepsis.

EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager mener, at containerrederiernes unikke mulighed for at indgå samarbejdsaftaler har fungeret godt. Men udfaldet af den revision, hun er i gang med lige nu, kan blive "ret vidtgående", fortalte hun i et interview med ShippingWatch.

Den midlertidige handelsfred mellem USA og Kina har måske udskudt en åben konflikt, men ikke forhindret den, lød reaktionen blandt andet fra Maersk Line, mens shippingbanken Nordea langt fra er overbevist om effekten af den midlertidige aftale.

Rederier og producenter gør sig klar til flere scrubber-forbud

