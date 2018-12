Danske skibe i udlandet tynger i det danske CO2-regnskab

Når man kigger på det danske CO2-regnskab, er det danske containerskibe i udlandet, der blandt internationale transportformer står for 42 pct. af Danmarks samlede udledning, skriver Politiken.

Det viser nye tal fra 2017 fra Danmarks Statistik. Her er det især brændstof, der bliver brugt til international transport af danske skibe, som udleder den største mængde drivhusgas, hvor også fly og lastbiler fylder godt i statistikken.

Tallene er ikke en overraskelse for Claus Ekman, der er direktør for miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

Den danske shippingsektor er stor, så det er ikke noget nyt, siger han til avisen. Og det er ikke så nemt at ændre på.

"Det er en sektor, hvor CO2-reduktionen er enormt vanskelig, fordi der ikke findes nogle gode alternative teknologier, der kan drive de her skibe fremad uden flydende brændstof," siger Claus Ekman.

Han tager godt imod udmeldingen fra Maersk, der onsdag forpligtigede sig til at at være CO2-neutral i 2050. Det betyder, at der skal udvikles ny teknologi, og det skal ske hurtigt, hvis det skal nås.

"Det er en meget markant udmelding, og vi ser nu noget bevægelse i den sektor, som vi ikke har set før. Men det er klart, at vi stadig har rigtig travlt, og der skal meget til, hvis vi skal opnå målene i Paris-aftalen fra 2015, hvor FN-landene lovede hinanden, at de ville begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 grader og stræbe efter 1,5 grad", siger Claus Ekman til Politiken.

Kigger man inden for Danmarks grænser, er det landbrug, skovbrug, firskeri og råstofudvinding, der udleder de største mængder af drivhusgasser med 16 pct.

