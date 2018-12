Kina er sikker på aftale med USA i løbet af toldpause på 90 dage

Kina er sikker på, at der kan laves en aftale med USA, på trods af at den amerikanske præsident, Donald Trump, har lavet et udfald på Twitter, hvor han som "Tariff Man" fortæller, at han ikke er bange for at fortsætte toldkrigen.

Bemærkningerne er kommet fra det kinesiske handelsministerium, skriver flere medier. Og de kommer efter en periode, hvor kineserne har holdt relativ lav profil i kølvandet på lørdagens møde mellem Trump og den kinesiske præsident, Xi Jinping.

På ministeriets hjemmeside fremgår det af en kortfattet meddelelse, at Kina vil forsøge at arbejde hurtigt med at få implementeret de specifikke ting, der blev aftalt på mødet, da begge sider "aktivt vil fremme forhandlingerne i løbet af de 90 dage i overensstemmelse med en klar tids- og køreplan".

"Vi er sikre på en aftale," fremgår det af meddelelse, hvor de seneste bilaterale samtaler med USA kaldes "meget succesfulde".

På Twitter skriver Trump blandt andet, at forhandlingerne med Kina allerede er begyndt.

"Præsident Xi og jeg ønsker, at denne aftale falder på plads, og det vil den formentlig. Men hvis ikke, så husk, ... at jeg er Tariff Man. Når folk og lande kommer for at røve den store velstand i vores nation, vil jeg have dem til at betale for det privilegie," skrev Donald Trump tirsdag på Twitter.

Samtidig understregede han, at USA på grund af toldsatserne, indført i handelskrigen, høster milliarder af dollar i indtægter, og præsidenten afsluttede sin salut med "Make America rich again".

Ifølge Reuters henviste det kinesiske udenrigsministerium tirsdag specifikke spørgsmål til handelsministeriet, som holder sit ugentlige møde med journalister torsdag i Beijing.

"Vi håber, at forhandlerne fra begge sider, baseret på den konsensus, der er opnået mellem de to landes ledere, kan styrke samtalerne og nå en gensidig fordelagtig aftale snart," sagde talsmanden for det kinesiske udenrigsministerium, Geng Shuang, tirsdag.

/ritzau/FINANS