Iran truer med at lukke nøgleadgang til Den Persiske Golf

Iran truer med at lukke Hormuz-strædet og dermed Golf-bugtens olieeksport, hvis USA blokerer for landets olieeksport. Advarslen kom fra Irans præsident, Hassan Rouhani, i et interview med Irans stats-tv, skriver flere internationale medier.

"Hvis USA en dag beslutter sig for at blokere Irans olie (eksport, red.), vil ingen olie blive eksporteret fra Den Persiske Golf," citeres den iranske præsident for.

Hovedparten af al olie og gas fra Mellemøsten transporteres gennem Hormuz-strædet. I 2016 passerede 18,5 mio. tønder olie gennem sejlruten. Det svarede til en tredjedel af den samlede søtransport af olie på verdensplan.

Truslen fra Irans præsident om at lukke Hormuz-strædet er langt fra den første. I juli truede han også med at lukke strædet og det samme gjaldt i 2011 og 2012.

Truslen fra Iran kommer som et svar på USA's beslutning om at genindfører mandag de sanktioner mod Iran, som blev ophævet i forbindelse med atomaftalen. Sanktionerne er det foreløbigt mest konkrete resultat af, at USA's præsident, Donald Trump, i maj kontroversielt besluttede at forlade atomaftalen med Iran.

Sanktionerne omfatter blandt andet mere end 200 personer og skibe i den iranske shipping- og energisektor, herunder landets to store statsejede rederier Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) og National Iranian Tanker Company (NITC).

Flere danske rederier har allerede trukket sig ud af Iran. Det gælder blandt andre Maersk Tankers, Norden og Torm. Ingen af dem ønsker at gå imod USA.

Qatar forlader Opec for at styrke sin internationale rolle

USA advarer igen tankredere mod at overtræde Iran-sanktioner

Flere lande vil genoptage olieimport fra Iran fra årsskiftet