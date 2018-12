Her bliver finsk færge styret hjemme fra kontoret

Der er kamp om pladserne i det fremtidige marked for fjernstyrede eller autonome skibe. Så tæt er konkurrencen, at der kun går få dage mellem, at de store producenter fremlægger resultaterne for, hvor langt de er nået.

Forleden var det Wärtsilä, og nu er det den store konkurrent ABB, der viser, at kaptajnen så at sige er gået i land og styrer skibet via et joy-stick fra kontoret.

Se videoen her.

Ifølge ABB er der denne gang tale om det første system til et eksisterende passagerskib, nemlig det isklassede Suomenlinna II, som blev fjernstyret gennem et testområde uden for Helsinki.

"Vi er begejstrede over det potentiale, der kan vise sig fra testen af, hvad fremtiden inden for den maritime industri kan bringe," siger Peter Terwiesch, President i ABB’s Industrial Automation division.

Forleden gennemførte Wärtsilä en test af selskabets teknologi, som kan få førerløse skibe til at lægge til kaj uden nogen menneskelig indblanding, lød det i en meddelelse.

Færgen "Folgefonn" var prøvekanin i testforsøget, som blev observeret af de norske maritime myndigheder, NMA. Ved et tryk på knappen "sejl" lykkedes det færgen at forlade kajen, manøvrere ud af havnen, sejle til næste havnekald, manøvrere gennem havneindgangen og lægge til kaj ved terminalen uden menneskelig indblanding.

"Dette repræsenterer et kæmpe skridt i valideringen af autonome skibsløsninger," udtalte Joonas Makkonen, Vice President, Voyage Solutions i Wärtsilä.

Nu kan førerløst skib sejle i rute