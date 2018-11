Ugens bedste på ShippingWatch

Endnu en brik falder på plads i produktank

Konsolideringen af markedet for produkttank er for alvor kommet igang. I sidste uge meddelte Hafnia Tankers og BW Product Tankers, at de er tæt på at kunne lukke en fusion. I denne uge kom turen så til Diamond S Shipping, der slår sig sammen med Capital Product Tankers.

Milliardfusion skaber ny gigant i tankmarkedet

Milliardfusion i tankmarkedet retter sigtekornet mod opkøb

Hafnia og BW Tankers fusion på plads inden for en måned

Singapore siger nej til åbne scrubbere

Debatten om scrubberes holdbarhed fortsætter, selv om flere rederier har valgt at satse på teknologien. Fredag besluttede Singapore sig for at forbyde de åbne scrubbere, mens Danmarks Skibskredit også såede tvivl om, hvorvidt teknologien kan bruges som en langsigtet løsning på shippings miljøproblemer.

Singapore forbyder åbne scrubbere

Danmarks Skibskredit ser scrubbere som en midlertidig løsning

Sydkorea får kritik for ny hjælpepakke til værfter

Sydkorea bliver mødt med kritik fra Japan og EU for endnu en håndrækning til landets pressede skibsværfter. Hjælpepakkerne skal desuden gennemgås af OECD, efter at flere lande presser på for en hårdere linje over statsstøtten, der bliver opfattet som konkurrenceforvirrende.

Værfter og producenter ruster sig i kampen mod statsstøttede konkurrenter

OECD endevender statsstøtte til koreansk shippingindustri

EU vil stille sig på Japans side i klage over sydkoreanske værfter

Fyret ansat spillede nøglerolle i Endofas slagsmål med stifter

En outsider fik konflikten mellem de fire stiftere af Endofa til at rulle. På baggrund af vidneforklaringer fortæller ShippingWatch her historien om en ambitiøs iværksættervirksomhed, som kæntrede i uvenskab og en dom mod en partner for at vildlede om oliehandler i Angola.

Bortvist medarbejder satte gang i Endofas opgør med eks-partner

Eks-partner dømt for millionsnyd mod Endofa

Monjasa-profil er dommer i sag mod tidligere kronvidne

