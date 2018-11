Masterplan for klimamål topper IMO's generalsekretærs agenda i ny periode

En masterplan for IMO's rolle frem mod FN's klimamål i 2050 står øverst på agendaen, når IMO's generalsekretær, sydkoreanske Kitack Lim, tager hul på sin anden periode i 2019.

Det fortæller han i et interview med Yonhap News Agency.

"Mit første mål er at afslutte IMO's handlingsplan på klimaændringer samtidig med den igangværende problemstilling om autonome skibe. Før jeg forlader IMO, vil jeg lave en masterplan for, hvilken rolle IMO skal spille frem til 2050 på linje med FN's mål om bæredygtig vækst," siger Kitack Lim til Yonhap News Agency.

I april vedtog IMO efter store sværdslag en klimaplan, der mindst skal halvere shippings udledning af drivhusgasser i 2050, reducere CO2-intensiteten med 40 pct. i 2030 og samtidig have leveret en konkret plan for at nå målene og om muligt levere reduktioner inden om bare fem år i 2023.

Kitack Lim fortæller, at en del af hans masterplan handler om, at udviklingslande og mere "udviklede" lande går hånd i hånd om at overholde nye internationale standarder. Generalsekretæren erkender dog, at det er og kan blive svært at finde fælles fodslag blandt IMO's 174 medlemsnationer. Det gælder særligt, når talen falder på klima.

"Politikker om klimaændringer har en enorm indflydelse på medlemmer, fordi det kan påvirke designet og driften af skibe. Miljøorienterede landes interesser kolliderer stærkt med dem fra producenter af fossile brændstoffer," fortæller han.

Derfor ser han også sin rolle som en form for brobygger.

Rådet i IMO, som Danmark er en del af, besluttede i sidste uge at give den sydkoreanske generalsekretær fire år mere i spidsen for FN's søfartsorgan. Udpegningen af Kitack Lim skete på et lukket møde i IMO i London. Ifølge Yonhap News Agency var der enstemmighed blandt rådets 40 medlemmer.

Ruderne til shippings magtcentrum bliver først pudset næste år

Generalsekretær får fire år mere i spidsen for IMO