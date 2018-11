Olieprisen når 12 måneders lavpunkt

En tønde Nordsøolie koster torsdag middag 58,19 dollars og når dermed et 12 måneders lavpunkt. Prisen var sidst på det niveau omkring slutningen af oktober sidste år.

Også prisen på en tønde af den amerikanske referenceolie, WTI, røg under 50 dollars torsdag.

Med en pris på 49,81 dollars per tønde rammer prisen det laveste niveau i 14 måneder – for et halv år siden kostede en tønde WTI-olie over 76 dollars.

Handlerne ser frem mod ugens G20-møde fredag og lørdag i Buenos Aires, hvor blandt andet USA og Kina skal mødes på sidelinjen for at forsøge at løsne op for den eskalerende handelskrig.

I næste uge er den helt store begivenhed årsmødet i Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, der mødes torsdag i Wien.

