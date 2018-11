EU-kommissionen vil nå nuludledning i 2050

Europa skal reducere udledningen af drivhusgasser hurtigere, og man skal på EU-plan nå et CO2-mål om at have en nettoudledning på nul i 2050.

Sådan lyder forslaget fra Europa-Kommissionen, som onsdag har offentliggjort en klimaplan en uge før årets FN-klimamøde i Polen.

Sidst kommissionen udsendte et langsigtet mål var i 2011, og det nye udspil er mere ambitiøst. Dengang lagde man op til, at udledningen skulle være reduceret med 80 procent midtvejs i dette århundrede.

Flere rapporter, en fra FN's klimapanel og senest en fra FN's Miljøprogram, har fastslået, at det går for langsomt med at bremse klimaforandringerne.

Der skal skrues voldsomt op for ambitionerne. De nationale løfter i forbindelse med klimatopmødet i Paris er ifølge den seneste rapport ikke nok til at nå det fælles mål.

Målet fra Paris var at holde stigningen i temperaturen på under to grader celsius - og helst blot 1,5 - i år 2100 målt i forhold til førindustrielt niveau.

På klimamødet i den polske by Katowice fra 3.-14. december skal FN-landene forhandle om, hvordan klimamålene fra FN-aftalen i Paris 2015 skal realiseres.

