Danske rederier og leverandører jubler over Ørsteds milliard-plan

Det danske energiselskab Ørsteds plan om at satse massivt på offshore-vind bliver meget positivt modtaget i værdikæden af vindmøllerederier, leverandører og havne, der alle kan komme til at nyde godt af milliardinvesteringerne.

Ørsteds bestyrelse godkendte onsdag morgen koncernens nye strategiske ambition og finansielle mål, som fremgik af en børsmeddelelse tidligere i dag. Adm. direktør Henrik Poulsen forventer helt overordnet, at det globale marked for vedvarende energi vil mere end tredobles frem mod 2030.

Det er inden for offshore vind, vi ser den største vækst, og at vi investerer de fleste af vores penge lige nu. Carsten Nielsen, Senior Vice President i Semco Maritimes Offshore Wind division

Af investeringsplanen fremgår det, at Ørstad i perioden 2019-2025 forventer samlede bruttoinvesteringer på ca. 200 mia. kr. Heraf ventes offshore at udgøre 75-85 pct., og det vækker stor glæde hos blandt andre Semco Maritime i Esbjerg, hvor Ørsted er den største enkeltkunde på vindområdet.

"Ørsted har været vores suverænt største kunde inden for vind i de sidste to år. Det er godt for os, at de investerer, men også for branchen i det hele taget. At de førende selskaber tror på fremtiden og investerer, starter en god bølge af andre investeringer. Vi tror fuldt og fast på det her område i Semco Maritime. Det er inden for offshore vind, vi ser den største vækst, og vi investerer de fleste af vores penge lige nu," forklarer Carsten Nielsen, der er Senior Vice President i Semco Maritimes Offshore Wind division, til ShippingWatch.

Åbner nye kontorer

Havvind fylder i dag 25-30 pct. af den samlede omsætning hos Semco Maritime, men ambitionen er at øge toplinjen årligt med ekstra 15-20 pct., som blandt andet skal komme fra markeder uden for Europa, fortæller han.

"Indtil videre er vi kun tilstede i Europa på offshorevind. Men i og med at markedet nu rykker til Taiwan, USA og andre steder er vi stærkt interesserede i at følge med," siger han og fortsætter:

"De udviklere, der tager ud til nye markeder, kender vi fra Europa. Det er ikke nye kunder, vi skal finde i de her lande, så det er en kæmpe fordel, at det er et internationalt marked, der kommer ud af Europa."

Investeringsplanen fra Ørsted kommer på et tidspunkt, hvor de danske vindmøllerederier har fået endnu bedre kort på hånden over for deres konkurrenter fra andre lande.

Ørsteds planer bliver taget godt imod af det danske vindskibsrederi Ziton, der laver vedligeholdelsesarbejde på vindmølleparker. PR-foto

Fra den 1. januar 2019 kan rederierne få væsentligt flere aktiviteter ind under de fordelagtige nettolønsforhold, da de bliver omfattet af DIS-ordningen. I fremtiden vil aktiviteter som konstruktion og opsætning af møller også være under ordningen. F.eks. vil det være nyt, at kranskibe kan komme under DIS.

Hos det danske offshore-rederi Ziton er CEO Thorsten Jalk også godt tilfreds med beskeden fra Ørsted, omend "han godt vil se det udmønte sig i konkrete installationer af møller på havet."

Horsens-baserede Ziton, det tidligere DDB, er serviceleverandør, som skifter hovedkomponenter på vindmøller i form af blandt andet gearkasser, generatorer og hovedakser, og kommer derfor sidst ind i fødekæden, når møllerne først er rejst.

Selskabet har tidligere siddet på godt halvdelen af markedet for vedligeholdelsesopgaver på vindmølleparker i Europa og har for nylig også etableret kontor i Kina, som man ser som det næste store marked.

Nordsøen er stadig centeret for offshorevind, og vækstplanerne frem mod 2030 er enorme. Ole Ingrisch, adm. direktør, Esbjerg Havn

"Det er altid rart, når nogen invsterer i vores marked. Der er sket meget inden for de seneste ti år, hvor det stadig var en politisk dans. I dag er der meget mere positive takter," siger CEO Thorsten Jalk til ShippingWatch.

Udviklingen har været så positiv, at selskabet for kort tid siden kunne skrue en tak op for forventningerne til hele året, hvor man nu regner emd et driftsoverskud på 27-28 mio. euro og en udnyttelse af flåden på op imod de 90 pct.

Adm. direktør i Rambøll Energy Thomas Rand siger, at han "naturligvis er glad for udmeldingen. Der er tale om store tal, men det er der også brug for, at det skal batte noget."

"Enorme vækstplaner" i Nordsøen

Selvom Ørsteds investeringer er møntet på hele verden, og ikke kun Nordsøen, så ventes der også fra dansk side at komme betydeligt mere aktivitet i de kommende år.

For Esbjerg Havn udgør havvind allerede i dag mere end halvdelen af aktiviteterne, fortæller havnedirektør Ole Ingrisch til ShippingWatch. Han venter endnu mere for de kommende år.

"Det er positivt, ambitiøst og godt," siger han til ShippingWatch om Ørsteds udmelding.

"Nordsøen er stadig centeret for offshorevind, og vækstplanerne frem mod 2030 er enorme. Der tror jeg, at Ørsted stadig vil have masser af aktivitet."

Ifølge havnedirektøren betyder de nuværende planer for de næste godt 12 år årlige vækstrater på 12-15 pct. for netop havvind i Nordsøen. Flere energiselskaber, der foruden Ørsted tæller blandt andre Eon og Vattenfall er dog i spil til at vinde udbuddet for de danske vindaktiviteter.

"Det er vand på vores mølle. Det cluster, der er bygget op omkring Esbjerg, hvor vi både har Siemens Gamesa og MHI Vestas gør, at der er en sikker pipeline, der skaber ro og tryghed for forretningerne fremover," siger Ole Ingrisch.

