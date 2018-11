Clipper-skib fanget i konflikt mellem Rusland og Ukraine

Et skib fra det danske rederi Clipper blev mandag fanget i en storpolitisk konflikt mellem Rusland og Ukraine.

Dr.dk skriver, at skibet Clipper Viking blev tvunget til at ligge stille i Sortehavet, efter at Rusland blokerede adgangen til Det Azvoske Hav.

Søndag lagde Rusland et fragtskib på tværs i Kerch-strædet, hvor det blokerede indsejlingen til Det Azvoske Hav nær Krim-halvøen. Det skete for at afskære tre ukrainske flådefartøjer fra at sejle igennem strædet, som er strategisk vigtigt for begge lande.

Ifølge CNN har Rusland igen åbnet passagen, så fragtskibe kan sejle igennem. Det er dog usikkert, om tørlastskibet Clipper Viking har fået grønt lys til at fortsætte sin rejse.

Konflikten mellem Rusland og Ukraine eskalerede søndag, da angreb tre flådefartøjer, da de var på vej ind Kerch-strædet. De tre skibe og deres besætninger er efterfølgende blevet tilbageholdt af Rusland. Mandag aften har Ukraine desuden valgt at indføre militær undtagelsestilstand.

Eskaleringen skaber utryghed for handelsflåden i området, mener Danske Rederier.

"Jeg synes, situationen virker meget foruroligende. Det her må ikke udvikle sig til, at handelsskibene og i særdeleshed besætningerne, som er ombord, kommer i usikre og utrygge situationer," siger direktør Maria Skipper Schwen til Dr.dk.

Clipper har ikke ønsket at udtale sig til DR om situationen.

