Hurtigruten vil sejle på døde fisk

Døde fisk bliver en del af det nye brændstofmiks, der i fremtiden skal være at finde i tankene på skibene hos krydstogtrederiet Hurtigruten.

I alt investerer selskabet syv mia. norske kr. i grøn teknologi og vil udskifte diesel med en kombination af naturgassen LNG og flydende biogas, der består af bl.a. affald og biprodukter fra fiskeopdræt, skov- og landbrug.

"Biogas er det mest miljøvenlige brændstof, som findes i dag. Mens de fleste af vores konkurrenter fortsat sejler på billig, forurenende tung olie, vil vores skibe bogstaveligt talt blive drevet af nauren," siger koncernchef Daniel Skjeldam i en meddelelse.

De syv mia. norske kr. vil blive investeret frem mod 2021, og det er bare begyndelsen, siger Skjeldam.

I sommeren 2018 sagde rederiet farvel til engangsplatik ombord, og i 2019 kommer der andre miljøtiltag. Blandt andet et hybriddrevet krydstogtskib med MS Roald Amundsen, der bliver leveret fra Kleven Værft. Sammen med søsterskibene, der bliver leveret i 2020 og 2021, skal skibet sejle i Arktis og til Antaktis med miljøteknologi og batteripakker.

"Vores mål er at sejle helt udledningsfrit. Men vi har brug for mere norsk innovation for at møde en fossilfri fremtid. Vi har brug for en hårdere satsning, flere producenter og ikke mindst flere, som vil bruge miljøvenlig biobrændstof," siger Daniel Skjeldam.

Hurtigruten overtager store dele af norsk værftsgruppe

DNV: Brint kan blive en realitet på større skibe fra 2030