EU-chefforhandler maner til ro og fokus på skrøbelig brexit

Forhandlerhold blev i sidste uge enige om et udkast til en udtrædelsesaftale mellem EU og Storbritannien, som har besluttet at forlade unionen. Man er dermed nået et vigtigt skridt videre, men man er ikke i mål, understreger Michel Barnier, EU's chefforhandler for brexit.

"Vi må alle bevare roen - jeg gentager roen - og fastholde fokus på, at Storbritannien forlader EU på en velordnet måde," siger Michel Barnier.

Franskmanden har mandag orienteret EU-landene om den seneste udvikling i forhandlingerne. Briterne og EU diskuterer i øjeblikket, hvor lang en eventuelt forlængelse af en overgangsperiode efter brexit kan blive.

"Der er ikke truffet en beslutning endnu," siger Barnier.

EU har foreslået, at den kan forlænges til udgangen af 2022. I første omgang vil en overgangsperiode strække sig fra briternes exit 29. marts næste år til 31. december 2020.

"Jeg har ikke set modstand mod princippet om at kunne forlænge overgangsperioden med en på forhånd aftalt periode," siger Barnier.

Den største hindring på vejen mod en velordnet skilsmisse er det britiske parlament, som skal stemme om aftalen.

I parlamentet er der stor modstand mod det udkast, som premierminister Theresa Mays forhandlere er nået frem til.

