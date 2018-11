Her er ugens vigtigste overskrifter på ShippingWatch

Skou: Vi har ikke høje forventninger til vækst

Købet af tyske Hamburg Süd begynder at sætte sine tydelige spor i containerforretningen hos Maersk, der kom med sit regnskab i denne uge.

Rederiet hæver forventningerne til, hvor mange penge der kan hentes hjem i 2019 på det fire mia. dollars dyre opkøb. Men det globale containermarked står også over for en opbremsning og en række risici. "Vi har ikke høje forventninger til vækst," sagde CEO Søren Skou.

Hamburg Süd luner hos Maersk i et risikofyldt marked

Maersks kerneforretning vokser støt i tredje kvartal

Skou mener, Maersk er foran Cosco og CMA CGM på blockchain

Maersk Supply Services værdi skåret ned med milliarder

Maersk finpudser Drilling til børsnotering

Verdens største rederier bekræfter samarbejde

Som ShippingWatch for nylig kunne fortælle, lancerer flere af verdens største containerrederier nu et digitalt samarbejde om standarder for containerindustrien. Allerede om et halvt år skal der ligge to til tre fælles standarder klar for containerrederne, fortalte talsmand for samarbejdet til ShippingWatch.

Verdens største containerrederier bekræfter ny global sammenslutning

Her er køreplanen for containerredernes nye storsats

Store aktører præsenterede tal

"På overfladen ser det rigtig godt ud, men når vi skræller løget lidt, så er der modvind på cykelstien, specielt omkring England og den brexit-usikkerhed, der er," sagde Niels Smedegaard, CEO for DFDS, i et interview med ShippingWatch i denne uge ovenpå regnskabet fra det danske shipping- og logistikselskab. PR-foto: DFDS

DFDS, Torm, J. Lauritzen, Frontline, HMM og Yang Ming kom alle med regnskaber i denne uge.

Niels Smedegaard ruster sig til brexit-uro ind i 2019

Meldgaard efter stort underskud: Markedet er allerede vendt

Her er cocktailen, der virkelig kan give Mads Zacho hovedpine

Frontlines CEO tror på bedre råoliemarked trods endnu et underskud

HMM efter tredje kvartal: Handelskrig truer voluminer

Yang Ming ud med endnu et tab

Industrien leder efter kilden til dårlig bunker

Industrien leder forgæves efter kilden til dårlig bunker

Nobles nye shippingsats vil mangedoble antallet af skibe – hurtigt

Kolding vil nedlægge sin erhvervshavn

Jeremy Nixon kigger ind i uforudsigeligt 2019