USA og Kina nærmer sig hinanden – men har lang vej igen

Der er stadig udsigt til ny told på kinesiske varer til nytår, selvom et møde mellem Kinas og USA's præsidenter, Xi Jinping og Donald Trump, snart finder sted.

For selvom Kina og USA nærmer sig hinanden, kan de næppe nå mere end at aftale en ramme for yderligere samtaler.

Sådan lyder meldingen fra USA's handelsminister, Wilbur Ross, ifølge Bloomberg News.

De to landes repræsentanter diskuterer en agenda for mødet mellem de to præsidenter i forbindelse med G20-mødet i Buenos Aires senere på måneden.

Wilbur Ross lægger dog ikke for meget i rapporter tidligere torsdag om, at Kina har udarbejdet en liste med mulige tiltag, som kan imødekomme USA og Trump i handelsstriden.

"Den store begivenhed vil blive mødet på tomandshånd mellem præsident Trump og præsident Xi ved G20 i Argentina. Alle de her andre ting er bare forberedelse indtil da. Det vil falde på plads, hvis der en ægte ramme," lyder det fra Ross.

Kan ikke nå detaljer

Ross understregede også, at det korte møde mellem de to præsidenter udelukker, at de kan gå i detaljen med spørgsmål, og handelsministeren regner ikke med, at man kan have en endelig handelsaftale på plads, inden ny told på kinesiske varer for yderligere 200 mia. dollar på 25 pct. ventes at træde i kraft.

"Vil vil helt sikkert ikke have en fuld og formel aftale inden januar. Umuligt," fastslår han.

USA har en liste med 142 krav til kineserne.

Donald Trump har brugt meget af sin politiske energi på handelskrigen med Kina, da han er utilfreds med USA' store handelsunderskud i samhandelen med landet.

I 2017 importerede USA varer fra Kina for 505 mia. dollar. USA eksporterede samtidig for blot omkring 130 mia. dollar, hvilket gav landet et handelsunderskud på 375 mia. dollar over for Kina, viser tal fra den amerikanske regering.

USA's olieeksport til Kina rammer igen et nulpunkt

Kina glæder sig over telefonmøde mellem Xi og Trump

Panalpina tjener mere trods usikkerhed - handelskrig truer

Kuehne+Nagel tror på kraftig vækst trods lurende handelskrig