Lotte G. Lundberg bliver ny sekretariatschef i Den Danske Maritime Fond fra 1. januar 2019.

"Jeg glæder mig meget til at træde ind i rollen som sekretariatschef i Den Danske Maritime Fond. Min baggrund indenfor shipping, transport og maritim produktion, herunder særligt over 15 års erfaring med nybygningsforretning, kan forhåbentligt bidrage til udførelsen af Fondens formål at støtte projekter, der fremmer dansk skibsfart, værftsindustri og udstyrsproduktion," udtaler hun i en pressemeddelelse.

Lotte G. Lundberg har arbejdet en årrække i Maersk, blandt andet i Maersk Line og Maersk Broker. Hun har efterfølgende haft en række bestyrelsesposter og sidder i dag blandt andet i bestyrelsen for Erria.

"Den Danske Maritime Fond fungerer som fødselshjælper for mange innovative og fremtidsorienterede erhvervsmæssige projekter og muliggør en række forskningsmæssige og andre almennyttige projekter til glæde og gavn for Det Blå Danmark. Med valget af Lotte G. Lundberg mener vi at have fundet den helt rette person til at videreføre dette arbejde. Vi byder Lotte velkommen og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde," udtaler formand for bestyrelsen i Den Danske Maritime Fond, Tommy Thomsen om udnævnelsen af den nye sekretariatschef.

