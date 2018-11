May sikrer sig regeringsopbakning til Brexit-aftale

Premierminister Theresa May har sikret sig opbakning i sin regering til det udkast til en brexitaftale, forhandlere fra EU og Storbritannien er enedes om. Det siger May onsdag aften efter et fem timer langt regeringsmøde i London.

"Med denne aftale lever vi op til det, de britiske vælgere stemte for i 2016," siger Theresa May foran indgangen til sin embedsbolig i Downing Street.

Hun anerkender, at der stadig er lang vej igen, før der ligger en endelig aftale.

"Dette er et vigtigt skridt, der giver os mulighed for at se fremad og formulere en endelig aftale."

Hos Danske Rederier er man glade for, at der endelig er kommet ryk i tingene. Selvom der er lang veje endnu, er en endelig godkendelse af aftalen vigtig for danske redere, sagde Jakob K. Clasen, direktør i Danske Rederier, onsdag i en meddelelse.

"Hvis aftalen godkendes, vil det være et vigtigt skridt, der giver ro til de kommende forhandlinger om den fremtidige relation mellem EU og Storbritannien. Det er godt nyt for danske rederier, der ellers ville gå en usikker fremtid i møde efter marts næste år med øget toldkontrol, og en situation hvor EU-reglerne ikke længere ville sikre fri og lige adgang til det britiske marked," lød det.

Skeptiske ministre

Sidst på dagen onsdag samledes konservative ministre for at diskutere aftaleudkastet, og premierministeren fortæller, at maratonmødet var præget af "langvarig og passioneret" debat.

Ifølge det britiske medie Sky News var regeringen "meget splittet" på mødet.

Sky News' korrespondent siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at næsten 10 ministre var imod.

Hvis det står til troende, vil det være tæt på halvdelen af regeringens ministre, der – i hvert fald som udgangspunkt – ikke ville bakke op om aftaleudkastet.

Aftaleudkastet er intet mindre end 585 sider langt og indeholder elementer, der strækker sig fra grænseproblemer i Nordirland til medlemskab af EU's toldunion.

Forud for mødet har flere medier spekuleret i, at flere pro-brexit-ministre kunne finde på at trække sig i protest mod aftalen, der er et kompromis mellem Storbritannien og EU.

Analyse: Det ved vi om brexit-aftalen

Næste skridt bliver at præsentere en samlet aftaletekst til det britiske Underhus, der så skal stemme om, hvorvidt man vil gå videre med aftalen.

Her kan Theresa May få endog meget svært ved at få vedtaget aftalen. I store dele af hendes parti er der flere, der har udtalt sig kritisk om de dele af aftalen, der allerede har set dagens lys.

Også de konservatives koalitionspartner i Underhuset, nordirske DUP, tager kort tid efter Mays erklæring afstand fra aftaleudkastet ved at henvise til Mays egne udtalelser fra sidste år.

"For at bruge hendes ord, så er ingen aftale bedre end en dårlig aftale. Og det her er en rigtig dårlig aftale," siger næstformand i partiet Sammy Wilson til BBC.

Aftalen skal også godkendes i de øvrige 27 EU-lande og ratificeres i EU-Parlamentet.

Briterne udtræder efter planen af EU ved midnat 29. marts næste år.

Britiske medier: May holder møde med sine ministre onsdag om brexit-aftale

Niels Smedegaard ruster sig til brexit-uro ind i 2019

Britisk minister: Brexit-aftale er gået i stå kort før mål