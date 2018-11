Maersk Supply Services værdi skåret ned med milliarder

Rederiet Maersk Supply Service har fået kappet milliarder af sine værdi i forbindelse med onsdagens regnskab.

A.P. Møller-Mærsk har nedjusteret værdien af forretningsområdet, som er den sidste del af energiforretningen, som koncernen fortsat leder efter en fremtidig ejer af. I tredje kvartal har Maersk skåret 400 mio. dollars – svarende til 2,65 mia. danske kr. – af værdien af forretningsområdet, fremgår det.

Maersk Supply Service står nu til at have en værdi på 600 mio. dollars, og dermed er forretningen bogført til at være 40 pct. mindre værd end tidligere. Det skyldes især svære markedsvilkår.

"På grund af fortsat udfordrende markedsforhold blev en negativ værdiregulering på 400 mio. dollars indregnet i tredje kvartal 2018 for at afspejle ledelsens reviderede forventninger til værdien af Maersk Supply Service," skriver koncernen.

Ingen løsning fundet

I september 2016 besluttede A.P. Møller-Mærsk sig for at koncentrere sig om shipping og logistik med udgangspunkt i containerfart. Derfor blev de fire divisioner i oliesektoren sat på et sidespor.

Maersk Oil og Maersk Tankers blev siden solgt til henholdsvis olieselskabet Total og Mærsk-familiens investeringsselskab, A.P. Møller Holding, mens Maersk Drilling noteres selvstændigt på børsen næste år.

Til gengæld er der endnu ingen løsning for Maersk Supply Service, og der var heller ikke meget nyt på den front i regnskabet for tredje kvartal onsdag.

"En løsning bliver stadig forfulgt," lyder det i regnskabet, og i en note fremgår det, at "en strukturel løsning for Maersk Supply Service forventes inden 12 måneder."

Maersk har tidligere fortalt, at der ligesom ved de andre divisioner arbejdes med alle tænkelige løsning – alt fra frasalg til fusioner og børsnoteringer.

Maersk finpudser Drilling til børsnotering

Maersks kerneforretning vokser støt i tredje kvartal

Sådan skal Maersk Supply Service tjene penge i fremtiden