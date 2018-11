Maersk finpudser Drilling til børsnotering

Børsnoteringen af Maersk Drilling er godt på vej, og divisionen er blevet mere værd. Det fortæller A.P. Møller-Mærsk i sit regnskab for tredje kvartal onsdag morgen.

Koncernen fortalte i sit halvårsregnskab i august, at planen er at udskille Maersk Drilling i et selvstændigt børsnoteret selskab. Det blev valgt som den bedste løsning for aktionærerne frem for et salg eller en fusion.

Maersk Drilling skal efter planen noteres på børsen i København i løbet af 2019.

Siden da er der taget flere skridt i den retning, oplyser Maersk.

"I tredje kvartal gjorde Maersk Drilling som planlagt fremskridt for at sikre, at enheden er klar til en udskilning næste år med ambitionen om at være både organisatorisk og finansielt klar til at køre uafhængigt i god tid før en børsnotering," skriver Maersk i regnskabet.

Selvstændigt regnskab

Blandt andet er alle nøglepositioner i Maersk Drillings ledelse nu besat. Jesper Ridder Olsen er kommet til som finansdirektør, og den mangeårige strategichef Michael Harboe-Jørgensen er ansat som chef for Investor Relations.

"Processen med at etablere en uafhængig bestyrelse for Maersk Drilling, såvel som en selvstændig ledelsesstruktur, er også igangsat," lyder det fra koncernen.

Børsnoteringen ventes fortsat at blive neutral for Mærsks balance, men vil frigive 1,2 mia. dollar i kontanter til A.P. Møller-Mærsk.

Flere detaljer ventes i det nye år, herunder når Maersk Drilling kommer med et selvstændigt årsregnskab for 2018 i løbet af februar.

Til gengæld er divisionen allerede i det forgangne kvartal blevet opjusteret i værdi med 445 mio. dollar, så den nu er bogført til 5,0 mia. dollar.

På vej væk fra olien

Maersk Drilling, der udlejer borerigge og -skibe til oliebranchen, har i mere end to år været på vej ud af Mærsk-koncernen. I sommeren 2016 besluttede konglomeratet sig nemlig for at koncentrere sig om shipping og logistik med udgangspunkt i containerfart. Derfor blev Maersk Drilling og tre andre divisioner i oliesektoren sat på et sidespor.

Af de andre divisioner blev Maersk Oil og Maersk Tankers solgt til henholdsvis olieselskabet Total og Mærsk-familiens selskab, A.P. Møller Holding.

Til gengæld er der endnu ingen løsning for Maersk Supply Service.

