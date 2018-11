Britiske medier: May holder møde med sine ministre onsdag om brexit-aftale

De britiske medier BBC og Financial Times skriver, at der er enighed om en brexitaftale på teknisk niveau.

Premierminister Theresa May har ifølge medierne indkaldt nøgleministre til møde om brexit onsdag eftermiddag. Det skal være med henblik på, at Mays regering kan godkende teksten til en brexit-aftale med EU.

Financial Times skriver, at Theresa May ikke vil samle regeringen onsdag, hvis hun ikke føler sig overbevist om, at hun kan opnå støtte til aftalen.

Theresa Mays kontor i Downing Street 10 bekræfter, at der skal holdes møde onsdag, skriver Ritzau.

Ifølge BBC skal de resterende 27 EU-landes ambassadører til møde i Bruxelles onsdag om brexit-aftalen.

Ifølge PolicyWatch oplysninger vil det stadig være muligt at få en aftale mellem Storbritannien og EU på plads på et topmøde i Bruxelles i slutningen af november, hvis Mays regering nikker ja til den aftale på tekniske niveau, som nu angiveligt er på plads.

Ritzau skriver, at hvis der ikke opnås enighed mellem May og hendes ministre på mødet onsdag, så kan en endelig aftale mellem EU og Storbritannien tidligst falde på plads på et EU-topmøde i december i stedet for november.

Ifølge Financial Times vil Theresa May holde møde med sine ministre tirsdag aften og nat op til et samlet møde onsdag.

Det er for at overbevise de mest skeptiske ministre om, at de skal nikke ja til den aftale, der er faldet på plads på teknisk niveau.

Op til det seneste EU-topmøde i oktober var forventningen også, at en brexit-aftale kunne falde på plads. Dengang nåede forhandlingerne dog ikke så langt, at der faldt noget endegyldigt på plads på teknisk niveau.