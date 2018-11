Asiatiske lande arbejder hurtigt for ny handelsaftale uden USA

Asiatiske ledere vil presse på for hurtigt at indgå en omfattende handelsaftale, der udelukker USA, ved et topmøde i Singapore, der begynder mandag.

Kina, Japan, Indien og en række sydøstasiatiske lande vil således denne uge kunne tage hastige skridt mod at annoncere en bred aftale om et regionalt og økonomisk partnerskab, som vil omfatte halvdelen af jordens befolkning.

Den regionale handelsaftale vil være et modsvar til den amerikanske præsident Donald Trumps protektionistiske handelspolitik, der er kendt under sloganet "America first" (USA først, red).

Ikke alene vil USA ikke blive inkluderet i handelsaftalen. Den amerikanske præsident har også meldt afbud til topmødet i Singapore og sender i stedet sin vicepræsident, Mike Pence.

Det anser kommentatorer som et tegn på, at Donald Trump har trukket sig fra arbejdet med at forme global handel - ligesom det sender et signal om det manglende amerikanske engagement i Asien.

Trump lancerede sin handelsstrategi, allerede kort efter at han tiltrådte som præsident.

Her trak han USA ud af handelsaftalen Trans Pacific Partnership (TPP), som var indgået af hans forgænger, Barack Obama, med 11 andre lande.

Aftalen, der havde til formål at sænke toldsatsen mellem landene for at øge samhandlen, døde kort efter.

Men nu brygger i alt 16 lande på en ny handelsaftale, som denne gang ikke er støttet op af USA, men i stedet af Kina.

Handelsaftalen, der er på tegnebrættet, kaldes Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Den vil inkludere de ti lande i Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (Asean) samt seks lande, som Asean allerede har indgået frihandelsaftaler med.

Det gælder Kina, Indien, Japan, Sydkorea, New Zealand og Australien.

Forhandlingerne har været undervejs siden et Asean-topmøde i november 2012 i Cambodia. Forventningen er, at aftalen vil være klar til at blive indgået kort efter denne uges topmøde.

USA's olieeksport til Kina rammer igen et nulpunkt

Kina glæder sig over telefonmøde mellem Xi og Trump

Trump beretter om god dialog med Xi Jinping