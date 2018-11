Her er ugens vigtigste overskrifter på ShippingWatch

Containerrederne på vej med nyt samarbejde

En hidtil uset alliance bestående af Maersk Line, MSC, CMA CGM, Cosco, Hapag-Lloyd og ONE lancerer ifølge ShippingWatchs oplysninger inden længe en ny global sammenslutning, som frem for alt skal tage sig af at standardisere og dermed effektivisere industrien. Fælles standarder er helt nødvendigt for containerindustrien med den transformation, der sker på den digitale front i disse år, vurderede Lars Jensen, Seaintelligence Consulting, over for ShippingWatch.

Bunkerbranchen ramt af nyt kollaps

Fire år efter konkursen i OW Bunker måtte bunkerselskabet Aegean i denne uge søge om konkursbeskyttelse i USA under den såkaldte chapter 11, efter en intern undersøgelse fandt bevis på omfattende svindel i selskabet. Bunkersammenslutningen Ibia finder sagen om selskabets fald foruroligende, lød det fra formand Michael Green til ShippingWatch.

Hapag-Lloyds topchef tror stadig på et opsving

Det tyske containerrederi Hapag-Lloyd mere end fordoblede sin bundlinje i tredje kvartal. I et interview med ShippingWatch fortalte CEO Rolf Habben-Jansen, at rederiets optimisme er i live, når det gælder containermarkedet de kommende par år.

Tank sender Norden i rødt

Mærsk-familien udpeger ny formand i Danske Bank

