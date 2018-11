Norsk fregat kolliderer med tankskib

Et norsk krigsskib er torsdag morgen blevet evakueret, efter det har været involveret i en kollision med et tankskib. Syv personer er kommet let til skade, og skibet tog vand ind. For at redde skibet er det blevet trukket op på land.

Klokken fire torsdag morgen sejlede tankskibet "Sola TS" og fregatten KNM "Helge Ingstad" ind i hinanden ved Stureterminalen nær Bergen.

Tankskibet har 625.000 liter råolie om bord, men der er tilsyneladende ikke sket skader på skibet. Tankbådens 23 mand store besætning er også evakueret.

Sammenstødet har dog forårsaget en mindre diesellækage fra fregatten, oplyser redningscentralen for Sydnorge.

Umiddelbart efter sammenstødet blev 127 af de 137 besætningsmedlemmer på "Helge Ingstad" evakueret.

Omkring halv syv torsdag besluttede kaptajnen at forlade skibet med de ni andre besætningsmedlemmer, som var om bord.

Stureterminalen, som kollisionen er sket nær, er en olie- og gasterminal samt udskibningshavn. Den drives af Equinor, der har besluttet at lukke terminalen.

"Personale på Sture, som ikke har beredskabsopgaver, bliver også evakueret," skriver Equinor i en pressemeddelelse.

KNM "Helge Ingstad" er en af Norges nyere fregatter. Den er en af fem norske fregatter i Nansen-klassen, som blev leveret mellem 2006 og 2011. I alt kostede de fem fregatter Norge 16 milliarder danske kroner.

Skibet har en bredt spekter af våbensystemer og har siden september været en del af Natos fregatstyrke Standing Nato Maritime Group 1.

Ifølge oberstløjtnant Ivar Moen fra Forsvarets operative hovedkvarter i Norge var skibet med i Nato-øvelsen "Trident Juncture", som sluttede onsdag.

Lundins drift skød i vejret i tredje kvartal

Alfa Laval's marinedivision får ny direktør fra egne rækker