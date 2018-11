Asiatiske redere begynder at teste lavsvovlbrændstof

Datoen for de kommende svovlregler rykker nærmere, og det får nu flere asiatiske redere til at teste brændstof med et lavt indhold af svovl som en måde at blive klar til de nye krav.

Det skriver mediet Platts på baggrund af unavngivne kilder.

"Vi er begyndt med at købe 0,5 pct. svovlbrændstof til at teste i Kina og Singapore," citerer mediet en person fra et nordasiatisk rederi, mens en kilde fra et olieselskab siger, at der har været en stigning i forespørgsler på brændstoftypen fra redere.

Med de internationale svovlkrav fra 1. januar 2020 er det ikke tilladt at have over 0,5 pct. indhold af svovl i brændstoffet, medmindre man har en scrubber ombord til at rense røgen. Op til skæringsdatoen har flere rederier udmeldt deres sats på scrubbere, mens andre går med brændstof med et lavere svovlindhold. Med det nye brændstof er der på nuværende tidspunkt dog tvivl om både kvaliteten, og hvorvidt der vil blive produceret tilstrækkelige mængder til de redere, der vælger den løsning.

Flere redere har på det sidste meldt investeringer i scrubbere ud. Men når det kommer til containerindustrien har omfanget af scrubbere dog været begrænset indtil videre, skrev Alphaliner i denne uge.

Ifølge analysehuset er det nemlig kun en meget lille del af skibene i sektoren, der får scrubbere ombord. MSC har indtil videre været den mest aktive i at bestille scrubbere efterfulgt af Evergreen.

Fra Maersk Line har det lydt, at man indtil videre kun i et begrænset omfang vil bruge systemerne.

