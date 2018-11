Rindbo om Iran: Højere oliepris er allerede indregnet i markedet

De amerikanske sanktioner mod Iran og den varslede olieblokade, som Iran og Irak har svaret igen med, kommer ikke til at gøre yderligere skade på Nordens tankforretning.

Sådan lyder vurderingen fra adm. direktør Jan Rindbo over for ShippingWatch ovenpå regnskabet for tredje kvartal, som blev offentliggjort onsdag. Han forklarer, at forventningerne allerede har påvirket olieprisen.

"Den højere oliepris har allerede haft indflydelse på markedet. Det er noget af det, der allerede har har ramt tankraterne her i tredje kvartal," siger Jan Rindbo til ShippingWatch.

Rederiet, der har sin primære aktivitet inden for tørlast, kom ud af tredje kvartal 2018 med et underskud i tankforretningen på 18 mio. dollars, mens det i samme kvartal sidste år kun lød på 1 mio. dollars. Også i andet kvartal af 2018 leverede tankdivisionen underskud.

Vi har jo set, at den høje oliepris har gjort, at lande i Sydamerika, Asien og Mellemøsten har importeret færre produkter som en direkte konsekvens af den højere oliepris Jan Rindbo, adm. direktør i Norden

Det har været i en periode, hvor olieprisen har været helt oppe i over 85 dollars for en tønde. Aktuelt er prisen dog faldet igennem den seneste uge og befinder sig nu i niveauet 73 dollars for en tønde.

"Vi har jo set, at lande i Sydamerika, Asien og Mellemøsten har importeret færre produkter som en direkte konsekvens af den højere oliepris. Så den høje oliepris er klart negativt for tankefterspørgslen," lyder det fra Jan Rindbo.

Han mener dog også, at det pressede marked kan ses som en mulighed.

"Vi kan se, at der her ind i fjerde kvartal har været stor stigning i efterspørgslen på råolietankskibe, og vi ser nogle meget høje rater lige nu på nogle af de skibe. Det håber vi også har en positiv afsmittede effekt på produkttank, fordi nogle af de større produkttankskibe kan skifte mellem at sejle med råolie og raffinerede olieprodukter," siger han.

Det vil ifølge Jan Rindbo medføre, at noget kapacitet fra produkttank trækkes over mod råoliesegmentet, og det er postivt for Nordens produkttankskibe.

Nervøs for lavere økonomisk aktivitet

Ifølge Jan Rindbo bliver produkter og ruter på tankmarkedet ikke på samme måde direkte påvirket af handelskrigen, som det er tilfældet for tørlastmarkedet. Han mener i stedet, at man som rederi skal være nervøs for, om handelskrigen sænker den samlede økonomiske aktivitet, fordi det vil sænke efterspørgslen i shippingbranchen.

Det er lav vækst i efterspørgslen kombineret med overkapacitet, der har været med til at give underskud til tankforretningen i det seneste kvartal.

"Så det er noget af det, man skal kigge på, men jeg synes ikke, at der er produkter eller ruter, hvor vi i dag inden for vores markeder er meget eksponerede. Jeg tror måske mest, at det har været de her kornmarkeder, der har været påvirkede," siger Jan Rindbo.

Han henviser til, at Norden tidligere har beskrevet, hvordan de har ændret ruter for at tilpasse sig de nye handelsmønstre mellem USA og Kina, der særligt påvirker fragten af soyabønner.

Kigger man desuden på de nye svovlkrav fra IMO, der betyder, at en samlet shippingbranche fra 2020 skal sejle på et langt renere brændsstof, øjner Jan Rindbo en mulig fremgang i markedet de næste år.

"Det er drevet af, at en meget stor del af det skibsbrændstof, der bliver brugt i dag, skal skiftes ud. Det vil sige, at der er en masse nye produkter, der skal sejles rundt omrking til nye havne, og vi forventer, at det kommer til at skabe noget ekstra efterspørgsel og aktivitet for produkttank. Det vil vi nok allerede se i 2019 i forberedelserne mod 2020," siger han.

