Golar LNG venter bedre rater efter stort overskud

Tankrederiet Golar LNG, der sejler med flydende naturgas, kommer betydeligt bedre ud af tredje kvartal af 2018, end hvad tilfældet var for samme periode af sidste år.

Bundlinjen viser sorte tal med et nettooverskud på 66,2 mio. dollars for tredje kvartal, fremgår det af regnskabet. På samme tid sidste år viste posten et underskud på 43,9 mio. dollars, mens at rederiets drift også havde røde tal.

Golars skibe sejlede i perioden med en gennemsnitlig TCE-indtjening på 41.200 dollars om dagen. Og for fjerde kvatal ventes rateniveauet at stige yderligere, idet at Golar LNG her forventer en gennemsnitlig TCE-indtjening i spændet 70.000 til 80.000 dollars.

En udmelding, som Clarksons Platou især fremhæver ved regnskabet.

"Selvom vi ikke ser nogen større nyheder i rapporten, er forventningerne til fjerde kvartal positive, og estimaterne for første kvartal af 2019 kan sandsynligvis også blive ændret til et højere niveau, og derfor finder vi rapporten positiv," skriver Clarksons.

