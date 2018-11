Tysk rederi får millionbøde i sag om olieforurening

Meneralien Schiffahrt Spedition und Transport (MST) skal betale 3,2 mio. dollars for bevidst udslip af olieaffald fra skibet M/V Marguerita og forfalskning af dokumenter i et forsøg på at skjule det.

Det skriver det amerikanske justitsministerium fredag i forbindelse med dommen.

Ifølge ministeriet erklærede den tyske shippingvirksomhed sig skyldig i at have forfalsket logbøgerne på skibet for at skjule "bevidst udledning" af affald forurenet med olie gennem en periode på ni måneder.

Udover bødestraffen vil MST de næste fire år blive pålagt at implementere en plan, som skal sikre, at de overholder de gældende miljøkrav, og ifølge justitsministeriet inkluderer det blandt andet løbende inspektion fra en uafhængig part.

"Dagens aktion viser, at kystvagten og justitsministeriet ikke vil se til, mens udenlandske skibe intentionelt forurener vores have og derefter prøver at dække over deres forbrydelser ved at lyve over for den amerikanske kystvagt," udtalte Assistant Attorney Genereal Jeffrey Bossert Clark fredag i forbindelse med dommen.

I 2016 blev MST ifølge det amerikanske justitsministerium dømt i en lignende sag om brud på miljølovgivningen i amerikanske farvande, og også dengang forfalskede det tyske selskab angiveligt dokumenter for at skjule udledningen af affald forurenet med olie i blandt andet de Store Søer.

