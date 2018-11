Ugens bedste på ShippingWatch

IMO vedtager svovlforbud

Sent fredag i sidste uge lukkede IMO sit seneste møde i miljøkomiteen med en række vigtige beslutninger. Mest bemærkelsesværdigt var vedtagelsen af et forbud mod at have højsvovlholdig brændstof ombord på et skib, medmindre at det har en scrubber installeret.

Maersk-chef kalder nyt forbud for en milepæl

IMO vedtager forbud mod højsvovlsbrændstof på skibe

Hård kritik: IMO er for langsom på vigtig klimadagsorden

Medie: Trump møder modstand fra olieindustrien i 2020-spørgsmål

Brint begynder at ligne et alternativt brændstof for shipping

Tankrederi langer ud efter scrubbere

Ikke alle er dog lige enige i, hvordan man som rederi skal leve op til de kommende svovlkrav. Mens flere af konkurrenterne vælger scrubbere, så går det New York-noterede tankrederi Euronav imod strømmen og vælger istedet lavsvolvholdig brændstof.

Paddy Rodgers i åbent opgør med scrubbere

Derfor tør Euronav tøve med scrubber-beslutning

Autonome skibe rykker tættere på

Hvordan kommer lovgivningen af førerløse skibe til at se ud? Hvem har ansvaret i tilfælde af uheld? Og kan computerspillere blive fremtidens styrmand af et fjernstyret skib? ShippingWatch er dykket ned i nogle af de oplagte spørgsmål om autonome skibe.

Kan Counterstrike-spillere blive fremtidens sømænd?

Rolls-Royce tror på snarligt breakeven på autonom shipping

Hvad drømmer ledertalenterne i shipping om?

ShippingWatch har mødt seks shippingfolk med lederambitioner fra seks forskellige lande, og har bedt dem om 1: At definere deres næste drømmejob, og 2: At definere deres næste ønske-CEO. De er alle lige nu i gang med en Blue MBA i København.

Fremtidens shippingchefer stiller klare krav til deres næste job

